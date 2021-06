Rida (19) al ruim een week vermist in Oostenrijk, zijn familie is radeloos: ‘Hij zei: ‘Mama, help me’

VideoDe 19-jarige Rida Zoundri uit Zeist is al ruim een week spoorloos. Hij maakte vorige week een bergwandeling in de Sillkloof bij Innsbruck in het zuidwesten van Oostenrijk, waar het laatste signaal van zijn telefoon werd opgepikt. Zoekacties naar de 19-jarige Rida hebben nog niets opgeleverd.

De oom van Rida, Hamid Zoundri, reisde afgelopen week af naar de Alpenstad. Familieleden zoeken hier samen met vrijwilligers naar een spoor van de vermiste jongen. ,,We gaan er alles aan doen om het lichaam van Rida te vinden”, vertelt Zoundri.

‘Help me’

Rida, volgens zijn oom een sterke, sportieve jongen die dol is op wandelen, vertrok eind mei in zijn eentje naar Oostenrijk om vakantie te vieren. Zondagmiddag 30 mei belde hij met zijn moeder terwijl hij een bergwandeling maakte. ,,Hij liet haar de omgeving zien en vertelde haar: ‘Ik wil de wolken aanraken met m’n handen’. Dat wilde hij altijd al eens doen”, aldus Zoundri.

Quote Het is een nachtmer­rie waar we in zitten. Ik ben kapot. Hamid Zoundri

Drie uur later belde zijn moeder hem opnieuw, maar Rida nam niet op. Na vier keer bellen nam de 19-jarige op. ,,Hij zei: ‘Mama, help me. Ik weet niet waar ik ben’. Hij had pijn op zijn borst, voelde zijn vingers niet. Zijn moeder hing na een moeizaam gesprek van een half uur op, zodat Rida het noodnummer kon bellen. Enkele minuten later is zijn telefoon uitgevallen.” Sindsdien ontbreekt van Rida ieder spoor. Zijn laptop, paspoort en kleding bleven achter in zijn hotelkamer.

Volledig scherm Een zoekactie van de Oostenrijkse bergreddingsdienst, ondersteund door speurhonden, een politiehelikopter en brandweerlieden van de stadsdelen Amras en Wilten, bleef zonder resultaat. © Bergrettung.at

Nachtmerrie

De familie van Rida reisde afgelopen week af naar Oostenrijk, om Rida te zoeken. Inmiddels zoekt een team van dertig vrijwilligers mee naar de Zeistenaar. Zijn ouders deden dinsdagochtend aangifte van vermissing bij de Oostenrijkse politie. ,,Zij hadden zondag al aangifte willen doen, maar door miscommunicatie met de Nederlandse politie is dit toen niet gelukt. Met hen gaat het niet goed. Ze zijn maandag aangekomen in Innsbruck, maar woensdag heb ik ze teruggebracht naar Nederland”, vertelt Zoundri. Zelf keerde hij terug naar Oostenrijk. ,,Het is een nachtmerrie waar we in zitten. Ik ben kapot.”

Quote Hij is echt een durfal. Misschien is hij naar beneden gegleden. Hamid Zoundri

De familie heeft een vermoeden waar Rida vermist is geraakt. ,,We kregen tips dat hij op een bepaald punt gezien is door voorbijgangers. Ze gaven een goede beschrijving van hem en benoemden zijn opvallend grote voeten. Helaas wil de politie daar niet zoeken, dus ben ik zelf met Rida’s ouders en broertje die berg opgeklommen. Die weg bleek te gevaarlijk om zonder ervaring te betreden.”

Zoundri vreest dat Rida wel die weg heeft genomen. ,,Hij is echt een durfal. Misschien is hij naar beneden gegleden.”

Volledig scherm De zoektocht naar de vermiste Duitse bergbeklimmer ging gisteren verder in Leutasch en Scharnitz. © Politie

Medisch noodgeval

Volgens Hamid Zoundri wordt vanuit de officiële instanties niet voldoende gedaan om zijn neefje te vinden. ,,Het voelt alsof we tegengewerkt worden. Als ze zondagavond meteen hadden gezocht met een infraroodsysteem was zijn lichaam misschien nog wel warm. Maar ze gingen niet verder.”

Quote Het voelt alsof we tegenge­werkt worden. Hamid Zoundri

Later vandaag arriveert nog een groep vrijwilligers uit Nederland. ,,Eén van hen is militair getraind, dus ik heb mijn hoop op die jongen gericht. Zij kunnen zoeken op plekken die voor ons te gevaarlijk zijn.”

Zoundri vermoedt dat Rida wellicht een hartaanval heeft gehad en ter plekke is overleden, maar hij houdt ook rekening met het scenario dat zijn neefje onwel is geraakt en van een berg af is gegleden en nog leeft. ,,Alles wijst op een medisch noodgeval. We willen alles doen om zijn lichaam te kunnen bergen. We gaan alles doen”, aldus Zoundri.

Volledig scherm De 19-jarige Rida uit Zeist ging een paar dagen op vakantie in Oostenrijk. © Facebook

