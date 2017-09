Ridder met ezel is weer thuis

Quote Het mooiste was zonder meer de spontane gastvrijheid en betrokkenheid Tjerk Ridder Ridder deed dat om inspiratie op te doen voor een nieuwe theatershow. Komende winter gaat hij ervoor zitten en gebruikt daarbij zijn ervaringen van onderweg. ,,Het mooiste was zonder meer de spontane gastvrijheid en betrokkenheid die ik ben tegengekomen. Mensen brachten me wat te eten, ik mocht komen overnachten of ze vertelden mij hun levensverhaal. Het bevestigde wat ik al wist: de wereld is minder lelijk dan de media doen voorkomen.’’

Maar zwaar was het ook, zegt hij, terwijl de onrustige Lodewijk duidelijk nog wat kilometers wil lopen. ,,De combinatie van elke dag 25 kilometer wandelen en de vele ontmoetingen was heel heftig. Zo’n ezeltje is een enorme trekpleister, dat gaat de hele dag door.’’

Zijn conclusie? ,,Als je mensen met open vizier tegemoet treedt, komt er veel meer op je pad dan je denkt. Het is mooi als mensen – als dat kan – dingen met je delen.’’

Volledig scherm UTRECHT- Tjerk de Ridder. Project" in het licht van Martinus". Tjerk de Ridder ( theatermaker en muzikant) . liep samen met zijn ezeltje Lodewijk een sociaal-culturele pelgrimstocht van Parijs naar Utrecht langs de Europese culturele Martinus route. © Angeliek de Jonge

Eerst was hij in Tours om de burgemeester van deze Franse stad een brief van zijn collega Jan van Zanen te overhandigen. Beide steden hebben Sint Maarten als beschermheilige. In twee maanden daarna wandelde hij met de bepakte Lodewijk de culturele Martinus route.