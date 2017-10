Rietveldprijs voor Werkspoorkathedraal

Trefzeker

'Het is wat je noemt een kathedraal: een gigantische open ruimte, indrukwekkend door zijn hoogte en de lichtval, het patina op de metalen spanten, maar vooral door de weldadige leegte. Een plek voor bezinning, om de drukte van de stad te ontvluchten en op adem te komen. Tegelijk biedt de hal, herbestemd tot evenementenlocatie, ruimte aan allerhande activiteiten: concerten, beurzen, feesten. In plaats van de hal vol te bouwen, is de leegte gekoesterd. De oorspronkelijke inrichting is intact gelaten en met respect voor de geschiedenis aangepast aan de eisen van deze tijd. Het oude glas is simpelweg in nieuwe profielen gezet, en er is een nieuwe betonvloer gemaakt. De ingrepen zijn trefzeker gedaan, het geheel oogt rustig en vanzelfsprekend', aldus het juryrapport.