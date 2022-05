Rijden zonder kentekenplaat en negeren stopteken: politie Culemborg neemt scooters in beslag

UPDATE Dat OM dood van Jacky (22) verdachten niet aanrekent, wil er bij nabestaan­den niet in

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag vrijspraak gevraagd in de strafzaak rond de trieste dood van Utrechter Jacky Vermeulen. Een 24-jarige Utrechter en een 27-jarige Woerdenaar werden vervolgd nadat Jacky na een uit de hand gelopen flatparty in Overvecht door verstikking om het leven kwam. Voor de nabestaanden is de eis nauwelijks te bevatten.

24 mei