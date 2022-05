Rijden zonder kentekenplaat en negeren stopteken: politie Culemborg neemt scooters in

oproep Gezocht: Utrechters die in één zin vertellen waarom ons stadsie zo geweldig is

Utrechters blazen over het algemeen niet zo hoog van de (Dom)toren hoe geweldig de stad is, maar met de aanstaande 900ste verjaardag van Utrecht willen wij dat juist wél horen! Wat is voor jóu het ultieme Utrecht-gevoel? Laat het ons weten!

24 mei