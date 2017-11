Rijkswaterstaat ontdekt oversteekplaats voor vleermuizen onder de A2

Onderzoekers die in opdracht van Rijkswaterstaat werken, hebben de afgelopen tijd met enige regelmaat watervleermuizen, meervleermuizen, laagvliegers en dwergvleermuizen onder het viaduct zien vliegen. Rijkswaterstaat begint in 2019 met werkzaamheden aan de A2 tussen Holendrecht en de Leidsche Rijntunnel en het natuuronderzoek dient als voorbereiding op dit onderhoud.

Dubbelfunctie

Waarom gebruiken de vleermuizen de duiker en vliegen ze niet over de snelweg? ,,In het licht van bijvoorbeeld lantaarnpalen en koplampen zijn vleermuizen kwetsbaar voor roofdieren, zoals uilen. Daarom passeren ze rijkswegen via donkere locaties. Op de A2 kan dat slechts op een beperkt aantal plekken. De duiker van Rijkswaterstaat is daar wel uitermate geschikt voor. Het is mooi en uniek om te zien dat de duiker een dubbelfunctie vervult, want ze verbindt het water en de natuur”, zegt milieuadviseur Rosalie Heins van Rijkswaterstaat.