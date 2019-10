Rijkswaterstaat, UMC en universiteit: houd rekening met verkeerschaos rond Utrecht

De verwachting is dat op de wegen rond Utrecht veel overlast zal zijn door tractoren die richting De Bilt rijden. De boeren willen morgen in De Bilt protesteren tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Eigenlijk was het protest in eerste instantie voor de poorten van onderzoeksinstituut RIVM, maar de actie is nu verplaatst naar het terrein van honkbalvereniging The Wombats aan de Voordorpsedijk.