Rijnbrug bij Rhenen volgende week vier nachten dicht

Topvrijwilliger Anne de Roos: Erevoorzitter én Clubheld van Synergo

14:27 Eind september organiseerde Synergo een reünie voor oud-Samos-leden, één van de clubs waaruit in de jaren negentig Synergo ontstond. Het was een avond vol nostalgie in de kantine van de Utrechtse korfbalvereniging wordt aangeduid. En meteen de laatste mogelijkheid voor al die trotse ex-Samos-mensen om nog één keer samen te zijn in de oude accommodatie. Want eind deze maand gaat het clubhuis tegen de vlakte. Ook Synergo kan immers niet eten van nostalgie.