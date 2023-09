Rijne Energie haalt binnen week streefbedrag van 365.000 euro op voor windpark bij Utrecht

Man van Utrechtse cabaretiè­re Tineke Schouten overleden op 79-jarige leeftijd

Hans Brunyanszki, de man van cabaretière Tineke Schouten (69), is woensdag overleden. Brunyanszki, die 79 jaar is geworden, overleed in zijn woonplaats Almere, in het bijzijn van zijn vrouw. Dat laat de woordvoerder van Tineke Schouten weten.