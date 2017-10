Rijnhuizen: Wonen tussen kantoren en Fort Jutphaas

OM: Er komen zo snel mogelijk antwoorden in de zaak Anne Faber

18:51 Het Openbaar Ministerie (OM) wil zo snel mogelijk antwoorden geven op de vragen die leven rond Michael P., de man die verdacht wordt van het doden van Anne Faber uit Utrecht. Wanneer dat kan, is nog onduidelijk, mede omdat de verdachte nog steeds geen contact mag hebben met de buitenwereld. ,,Zodra we kunnen, komen we met antwoorden’’, zegt woordvoerder Mary Hallebeek.