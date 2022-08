Rijtjeshuis, meergezinswoning of vrijstaand: dit woningtype komt in de stad Utrecht het meest voor

Het meest voorkomende woningtype in Utrecht is de meergezinswoning. Dat blijkt uit recent onderzoek van het CBS over het woningaanbod 2021. Dat staat in contrast met de landelijke trend, want in de meeste Nederlandse gemeenten is het rijtjeshuis juist het meest voorkomend.

57,2 procent van alle woningen in Utrecht is een meergezinswoning, zoals een appartement of een boven- of benedenwoning. Op plek twee staat het rijtjeshuis: 39,5 procent van de woningen in de stad is een rijtjeswoning. De twee-onder-een-kap-woningen (1,7 procent) en de vrijstaande woningen (1,6 procent) komen veel minder vaak voor in Utrecht.

Het beeld dat heerst in Amersfoort strookt meer met de landelijke trend. 53,1 procent van de woningen is daar een rijtjeswoning, het aantal meergezinswoningen ligt op 37 procent.

De verschillen zijn goed zichtbaar in de gemeenten rondom Utrecht. In plaatsen als Bunnik (57,6 procent), Stichtse Vecht (57,3 procent), Nieuwegein (56,1 procent) ligt het aantal rijtjeshuizen wél weer stukken hoger dan in de stad Utrecht. Tegelijkertijd staan er in een hoop gemeenten rondom de stad een hoop vrijstaande huizen. In De Bilt ligt het aantal vrijstaande woningen op 12,9 procent en in Stichtse Vecht op 11,4 procent. Op de Utrechtse Heuvelrug is maar liefst 17,9 procent van alle woningen vrijstaand.

Volgens het CBS is de rijtjeswoning nog steeds het meest voorkomend (42,2 procent) in de totale Nederlandse woningvoorraad. Dat heeft met name te maken met ontwikkelingen tussen 1945 en 2005: vooral tussen 195 en 1985 zijn er veel rijtjeshuizen opgeleverd die vandaag de dag nog altijd bestaan. In totaal staan er 3,4 miljoen rijtjeshuizen in Nederland.

