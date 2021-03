Rikki (19) in shock na dood kater Tommie (2): 'Lijkt dat ie met steen is doodgeslagen’

WINTERWEER Hoe bescherm je je hond en konijn tegen de ijzige vrieskou? Deze tips van experts helpen jou!

11 februari Ondanks hun vaak dikke vacht of pak veren kunnen zowel huisdieren als beesten in het wild last hebben van deze koude temperaturen. Wist je bijvoorbeeld dat kleine vogels in één koude nacht 10 procent van hun lichaamsgewicht kunnen verliezen, en dat je een buitenkonijn níet gelukkig maakt met een elektrische deken of warme kruik?