Ritje naar Maarssenbroek eindigt tegen lantaarnpaal

Ze kwam uit de richting van Maarssen-Dorp en reed naar Maarssenbroek. Dat ritje eindigde echter tegen een lantaarnpaal, op een plek waar de rijstroken zich even splitsen met een middenberm ertussen.

De vrouw raakte niet gewond, maar werd voor de zekerheid wel even nagekeken door ambulancepersoneel. Ze moest mee naar het politiebureau voor een ademanalyse, om te kijken of ze gedronken had.