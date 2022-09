Rivier van 11.000 verlichte boeken stroomt door Utrechtse binnenstad

De groep Spaanse vrienden verenigd in kunstenaarscollectief Luzinterruptus die de lichtgevende boekeninstallatie neerlegde deed dat ook al eens in Madrid, Melbourne, New York, Toronto en Ann Arbor (USA). Hun oorsprong ligt in Madrid.

De Utrechtse editie van hun sfeervolle werk als markering van de start van het International Literature Festival Utrecht, dat de komende twee weken duurt en eindigt in de Nacht van de Poëzie op 8 oktober.

,,Literatuur is meer dan boeken’’, zei zakelijk leider Monique Dirven van het ILFU eerder deze week in het AD. ,,Je vindt het ook in songteksten, spoken word of een boekverfilming − dat is meteen de reden waarom ons festival deels overlapt met het Nederlands Filmfestival.”

Bij het brede programma van het eigen festival hoort volgens haar ook een activiteit buiten de zalen, buiten. ,,Daar brengen we mensen op een toegankelijke manier in contact met lezen en literatuur’’, zei ze over de boekenrivier.

Volledig scherm 11.000 boeken stromen door de Minrebroederstraat. © Foto Ruud Voest

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.