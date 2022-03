Rivierlandschap, forten en oude meesters: LekArt gaat na vier jaar weer door, met Maartje als gastcurator

Elke editie van LekArt heeft een andere gastcurator en dit keer is gekozen voor de 54-jarige kunsthistoricus Maartje van den Heuvel. Ze werkt als conservator van de fotografiecollectie van Universiteit Leiden en is in 2018 gepromoveerd in de kunstgeschiedenis op een thema op het snijvlak tussen landschap en beeldende kunst. Wat dat laatste betreft is ze in Culemborg helemaal op haar plaats.