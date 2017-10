RIVM houdt zaterdag open huis in Bilthoven

Het instituut geeft die dag met lezingen, tentoonstellingen en presentaties inzicht in haar werk voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Het RIVM nodigt bezoekers uit zorgen te delen en suggesties te doen.



Het RIVM wil laten zien hoe het bijdraagt aan gezonde, duurzame en veilige voeding. Ook geeft het inzicht in de manier waarop alle inwoners van Nederland in aanraking komen met chemische stoffen. Bovendien is te zien hoe vaccinaties de bevolking beschermen tegen ernstige infectieziekten.



Voor kinderen is er een speciaal programma, onder meer over vaccinatie. De RIVM Kennisparade is op zaterdag 7 oktober van 10.00 tot 16.00 uur bij het RIVM in Bilthoven. Aanmelden en legitimatie zijn verplicht.