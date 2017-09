Robuuste palen moeten Hoog Catharijne beschermen tegen binnenrijdende voertuigen

Drie weken geleden plaatste het winkelcentrum al op eigen gezag grote gele betonblokken voor de entrees van Hoog Catharijne. De gemeente Utrecht liet daarop weten dat daarvoor een vergunning aangevraagd moet worden. Dat is dus vorige week alsnog gebeurd. De gele blokken worden intussen gedoogd, in afwachting van de afhandeling van de vergunningaanvraag.

Klépierre plaatste de betonblokken kort na de aanslag op de Ramblas in Barcelona, maar heeft nooit het directe verband daarmee willen bevestigen. Het Franse vastgoedconcern spreekt van een vergunningaanvraag voor het plaatsen van inrijbeveiliging in verband met de veiligheid van bezoekers van winkelcentrum Hoog Catharijne.

Standaard maatregel

Het is volgens een woordvoerder van het bedrijf inmiddels standaard bij alle winkelcentra maatregelen te nemen tegen het binnenrijden met auto's of vrachtwagens. Ook bij de woonmall Alexandrium, van hetzelfde concern, verrezen betonblokken.

De gemeente Utrecht ziet vooralsnog geen reden rond het Vredenburgplein of de binnenstad extra maatregelen te nemen om terreuraanslagen met auto's, busjes of vrachtwagens onmogelijk te maken. De gemeente staat wel in direct contact met politie en veiligheidsdiensten.