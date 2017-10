Roeiclubs teleurgesteld in gemeente Utrecht

De roeiclubs zijn teleurgesteld over de brief die burgemeester en wethouders eerder deze maand naar de gemeenteraad stuurden. Hierin staat een aantal voornemens, die ‘haaks staan op de door het college zelf genoemde uitgangspunten’, aldus de roeiers. Zij klagen al geruime tijd klagen dat het Merwedekanaal steeds drukker wordt, waardoor hun roeibaan in de knel komt.

Beroepsvaart stimuleren

'Utrechtse' kampioenen trainen elders

„Dat is een onjuiste voorstelling van zaken. Het Merwedekanaal voldoet niet aan de bondsnormen. Toproeiers Inge Janssen en Kaj Hendriks werden beiden wereldkampioen, maar trainen feitelijk al jarenlang voornamelijk op de Bosbaan in Amsterdam. Dit is al decennia de gangbare praktijk voor de vele ‘Utrechtse’ olympische en wereldkampioenen. In afwachting van aanvullend roeiwater gaan de Utrechtse subtoppers inmiddels noodgedwongen trainen in de gemeente Vianen. Dit is een tijdelijke oplossing. Het wachten is op een roeibaan in Rijnenburg of op een andere locatie binnen de gemeente Utrecht”, aldus de roeiers.