Roetveegpieten rukken verder op in Utrecht

De schoolvakantie is voorbij en dus steekt de jaarlijkse zwartepietendiscussie in Utrecht weer de kop op. De centrale Sinterklaasintocht gaat verder met stapsgewijze aanpassingen.

De intocht gaat op dezelfde voet verder, zegt voorzitter Bert Buizert van de stichting Stadsontspanning Utrecht. ,,We trekken de lijn van de afgelopen jaren door. We hebben respect voor de wens voor verandering. Aan de andere kant staan de vrijwilligers die zich al jaren voor de intocht inzetten. Dit houdt in dat er iets meer roetveegpieten komen en iets minder Zwarte Pieten.’’

De afgelopen jaren hebben Utrechtse organisaties verschillende wijzigingen in de Sinterklaasfeesten doorgevoerd. Bij de centrale intocht is een deel van de Zwarte Pieten stapsgewijs vervangen door roetveegpieten. Openbare basisscholen deden in 2015 alle Zwarte Pieten in de ban, de protestants-christelijke basisscholen volgden vorig jaar.

Buizert zegt dat er in het Pietencorps consensus is over de aanpassingen. ,,De grote emotie is er na de jarenlange discussie wel vanaf. Het belangrijkste is: we willen voor alle kinderen een intocht organiseren waar ze positief op terug kunnen kijken.’’

Brief aan gemeente

De Utrechtse politiek heeft zich amper gemengd in het Zwarte Piet-debat. Mogelijk verandert dat. Alle raadsleden ontvingen vorige week een brief van een inwoonster over racistische elementen van Zwarte Piet. Ze verzoekt de gemeente die elementen te verwijderen en zolang dat niet gebeurt, alle bemoeienis met Sinterklaas te staken. Zo vindt ze dat burgemeester Van Zanen moet wegblijven bij de intocht omdat hij de gemeente vertegenwoordigt.

GroenLinks-raadslid Steven de Vries gaat de brief volgende week in zijn fractie bespreken. ,,In principe vinden we dat dit debat in de samenleving gevoerd moet worden. Maar omdat deze mail aan ons geadresseerd wordt, gaan we het bespreken. Wij zijn één stad en we nemen dit signaal serieus. Iedereen moet zich welkom voelen op het feest.’’

De ChristenUnie denkt dat politieke inmenging nu contra-productief werkt. ,,Dan wordt dit thema ontvlambaar. Maar er kan een moment komen dat de politiek zich er wel over moet uitspreken.’’

