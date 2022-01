‘Rolexdief’ vlucht voor politie en springt in ijskoude water, maar kiest daarna tóch eieren voor zijn geld

Attente marktkoop­man zorgt voor aanhouding valsemun­ter

De politie pakte zaterdag een man op die geprobeerd had om op de markt op het Vredenburgplein in Utrecht met vals geld te betalen. Toen de marktverkoper het geld zaterdag in handen kreeg, voelde hij direct dat er iets niet in orde was en dat het biljet vals was.

16 januari