Rolmodel en rapper Djezja bezoekt Imrane (10) en zijn klasgenootjes op school: ‘Is dat ’m écht?’

Je idool in het echt ontmoeten: voor leerlingen van de Marcusschool werd het werkelijkheid. Rapper Djezja ontpopte zich na een leven op straat in Overvecht tot rapper én rolmodel, en bracht vanochtend een bezoekje aan de basisschool.

,,Is dat ’m écht? Zit ‘ie daar?” Gegniffel, gegiebel. Een klein groepje leerlingen heeft zich voorafgaand aan de workshop verstopt op de gang en probeert een glimp op te vangen van rapper Djezja, wiens echte naam Karim Fatheddine is. Er zijn op de Marcusschool maar weinig leerlingen die Djezja, die zelf al ruim 15 jaar in Overvecht woont en in de rapscene terechtkwam nadat hij het leven als drugsdealer achter zich liet, niet kennen. ,,Denk je dat ik zometeen een handtekening mag?’’

Dat hij vandaag een ‘rapworkshop’ komt geven is voor veel leerlingen van groep 7 dan ook de kans om hem het hemd van het lijf te vragen. En hoewel de workshop in het teken staat van de onderwerpen ‘kansengelijkheid’ en ‘Utrecht’, zijn het vooral andere zaken die de nieuwsgierige scholieren interesseren. Want: zit hij eigenlijk op voetbal? Hoe is het eigenlijk om beroemd te zijn? Kent hij rapper Boef persoonlijk? En kan hij even een stukje rappen?

Quote Ik vind het top dat een bekende rapper in mijn omgeving woont Imrane (10)

Zenuwachtig

Een paar leerlingen durven de rap die ze in de afgelopen tijd zelf maakten zelfs voor te dragen aan hun idool. Zo ook Imrane (10), die in zijn ééntje voor de klas gaat staan en zijn zelfgeschreven songteksten over het leven in Utrecht met zijn klasgenoten deelt. ,,Ik was net wel een beetje zenuwachtig, maar Djezja zei dat mijn rap heel goed was”, glundert hij. ,,Ik vind het top dat een bekende rapper in mijn omgeving woont.”

Hij wordt bijgevallen door zijn naamgenoot en vriend, die zichzelf ook wel ‘kleine Imraan’ noemt: ,,Ik ben ook fan van hem. Ik vind het een mooie, leuke, grappige rapper.” Maar of hij net als zijn idool óók de muziek in wil? ,,Neuh”, klinkt het stellig. ,,Ik word al profvoetballer.”

Volledig scherm Kinderen uit groep 6,7 & 8 van de Marcusschool krijgen een workshop rappen van hun grote held Djezja. © Angeliek de Jonge

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.