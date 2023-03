Roltrappen draaien weer en dat betekent het einde van ludiek Utrechts Instagram-account

,,Mijn telefoon stroomde gelijk vol met berichten”, laat Hidayat weten, die verrast was door het nieuws. ,,Even daarvoor had iemand tegen me gezegd dat de opening van de roltrap op 31 maart gepland zou zijn. Maar opeens kreeg ik van iedereen appjes binnen. Ik dacht: wat is er aan de hand? Toen bleek dat de roltrap gemaakt was.”