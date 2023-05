Romy (24) uit Utrecht is haar lieve hondje Benz kwijt en looft flink bedrag uit aan gouden tip

Vijfduizend euro. Dat is wat Romy van Hees (24 jaar), woonachtig in de Utrechtse wijk Zuilen, als beloning overheeft voor de gouden tip over haar hondje Benz. Die is sinds maandagochtend spoorloos, nadat Van Hees binnen even aan het bellen was met haar moeder. De eigenaresse is er kapot van. ,,Het is echt mijn kind.”