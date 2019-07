Ron (70) verloor zijn vrouw: ‘UMC, erken dat er veel is misgegaan’

Ron van Dulken verloor op 3 januari 2018 zijn vrouw Saveria Fiscalini (64). Het leven was na een opeenstapeling van gezondheidsklachten voor haar uitzichtloos en niet langer dragelijk. ,,Er was niets meer over van de vrouw met grandeur en uitstraling die ze altijd was”, zegt van Dulken, wijzend op het portret in zijn woonkamer. Ze was een krachtige vrouw, heel sociaal, maar ook strijdbaar. ,,Saveria heeft voor haar overlijden gezegd: ‘Ik wil dat je de zaak doorzet.’ Dat heb ik haar beloofd en dus kan ik er geen streep onder zetten. Dan los ik mijn belofte niet in.”



De lijdensweg van Fiscalini begint al in de jaren 90 als reuma bij haar wordt vastgesteld. Vijf jaar geleden komen daar pijnscheuten in haar linkerbeen bij. Zenuwpijn, is de diagnose van specialisten in het UMC. Er is niets aan te doen anders dan symptoombestrijding, zeggen artsen. Na lang aandringen van de familie krijgt ze daar een second opinion die uitwijst dat zenuwen bekneld zitten in de onderrug. Daarvoor is wel behandeling mogelijk. Het geeft Van Dulken en zijn echtgenote weer wat hoop.