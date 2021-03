Ronald Giphart en brouwer Ronald van de Streek leren je in podcast 'Fuck Wijn’ alles over bierstijlen

Utrechtse (top)roeiers voelen zich ‘weggedrukt’ door Merwedeka­naal­zo­ne: pak ons trainings­wa­ter niet af!

10:02 De Utrechtse roeiclubs voelen zich weggedrukt uit het Merwedekanaal. Volgens A.U.S.R. Orca, U.S.R. Triton en U.R.V. Viking is hun voortbestaan in het geding als er in de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone nauwelijks met hun belangen rekening wordt gehouden. ,,Dan kun je ons over vijf jaar opdoeken.’’