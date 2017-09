Ronde vormen villa Ravesteyn herinneren aan oude station

Duizenden mensen hebben zaterdag tientallen markante historische gebouwen bezocht in Utrecht en omgeving tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag. Enkele honderden bekeken de woning aan de Prins Hendriklaan die spoorwegarchitect Sybold van Ravesteyn in 1932 voor zichzelf ontwierp.

Wat meteen opvalt zijn de rondingen die overal in het huis te vinden zijn en ook Van Ravesteyns beroemdste creatie, het station van Utrecht kenmerkte. ,,Het is een warme herinnering: die ronde balie in het oude station, daar voelde je je gelijk thuis. Utrechter Frank van Laar (67) krijgt het beeld weer helder voor ogen, staand in Ravesteyns woonkamer.

Volledig scherm Ronde en gebogen vormen kenmerken het werk van Van Ravesteyn. © Ruud Voest

Station

,,Daar aan de stationsbalie 'informatie en reservering' waren vriendelijke dames die je op je gemak stelden. Verderop stonden kaartjesknippers, die waren vooral strenger, maar dat hoorde bij hun functie, natuurlijk. Voor mij was als jongen van 16 of 17 was dat station vertrekpunt om de wereld te ontdekken. Een kartonnen treinkaartje naar Soest voor 37 cent, of later naar Amsterdam en Spanje''.

In de villa met naast de voordeur het naambord van de bedenker, overheersen dezelfde gewelfde vormen die het oude station tot de jaren zeventig van de vorige eeuw kenmerkten. Een rond toilet, dito ramen en gebogen structuren in zowel plafond als de houten vloer. Van Ravesteyn benutte bovendien de constructiewerkplaats van de spoorwegen voor de vervaardiging van diverse onderdelen. Zo hebben kasten, buffet en het originele bureau van de architect een 'spoorse' uitstraling. Ze lijken ontleend aan rijtuigen die nu nog in het Spoorwegmuseum zijn terug te vinden

Volledig scherm Het originele bureau van Sybold van Ravesteyn in de door hem ontworpen villa. © Ruud Voest

Respecteren

De woning is tegenwoordig in handen van de Vereniging Hendrick de Keyser die ruim 400 panden in Nederland voor de toekomst wil behouden. De huurders moesten ervoor tekenen de originele details te respecteren. Zelf zijn ze deze dag niet aanwezig terwijl een stoet architectuurliefhebbers door hun badkamer schuifelt. ,,Kijk dat bad is nog origineel'', stelt een van de bezoekers vast terwijl een ander de originele wastafelkranen uitprobeert.

Tot de bezoekers behoren ook Arjan Houwers, student sociologie en geneeskundestudente Lena Bilger. ,,We fietsen hier heel vaak langs en het is een mooi gebouw'', licht Bilger hun bezoek toe. ,,Nu kunnen we een keer naar binnen. We dachten vandaag iets leuks te gaan doen en zag datvdit geopend was. ,,Het is boven ook erg fraai'', vult Houwers aan. ,,Alles is geïntegreerd in de kamers. Er is echt over nagedacht''.