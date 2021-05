Rondje joggen eindigt voor vrouw in nachtmerrie: verkrachter slaat toe

Horeca­broers Rob en Marco moesten 70 werknemers ontslaan om te ‘overleven’: ‘Maar opgeven is geen optie’

6 mei Hoe houden de Bunnikse broers Rob en Marco Peek een horeca-imperium met negentien zaken op de been tijdens de coronacrisis? ,,Door snel te schakelen en doen wat nog wel kan. We hebben nu net de horeca op Fort Bij Vechten overgenomen. Daar zien we volop kansen. Natuurlijk hebben we mindere dagen, maar opgeven is geen optie voor ons.”