Röntgenfoto laat geen twijfel: kat Charlie is beschoten met een luchtbuks (en het kogeltje zit er nog in)

Als hij de röntgenfoto ziet, twijfelt Edgar Vos niet. Zijn kat Charlie is beschoten met een luchtbuks. Hij waarschuwt andere katteneigenaren in zijn Nieuwegeinse buurt om te voorkomen dat er meer katten slachtoffer worden.

De tien jaar oude kater Charlie was vrijdag teruggetrokken, zegt Vos. Toen hij de kat probeerde op te tillen begon hij te blazen. ,,Dat is geen normaal gedrag voor Charlie. Hij vindt het heerlijk om opgepakt en geaaid te worden.’’

Vos en zijn vrouw vermoedden dat er iets mis was met de darmen van Charlie. ,,Hij had al een paar dagen last met poepen.’’ De dierenarts in Nieuwegein maakte een röntgenfoto om te zien wat er aan de had was. ,,Tot onze verbazing zagen wij dat er een kogeltje in zijn zij zit.’’

De dierenarts schoor een stukje vacht weg ter hoogte van het kogeltje. ,,Dat zat een klein wondje, dat al een korstje had.’’ Vos twijfelt er niet aan dat Charlies is beschoten met een luchtbuks. De bolkop op het kogeltje is onmiskenbaar afkomstig uit een buks, weet hij. ,,Zo’n kogeltje herken ik nog wel van vroeger.’’

Te grote operatie

Voor de dierenarts in Nieuwegein was het verwijderen van het kogeltje vrijdag een te grote operatie. Na het weekeinde gaat Vos daarom naar een andere arts in de regio. Charlie’s verstopte darm is wel al verholpen. Maar de kater is nog altijd niet de oude, zegt de eigenaar. Hij slaapt veel. Zondagmiddag ligt hij gestrekt naast Vos’ dochter Elly van zeven maanden.

De Nieuwegeiner denkt dat Charlie afgelopen donderdag of vrijdag is beschoten in de buurt van hun woning aan een van de ‘gaarden’ in Batau-Zuid. In een bericht op Facebook heeft hij zijn buurtgenoten afgelopen weekeinde opgeroepen op te letten wie er met een luchtbuks rondloopt.

Volgens de politie mag een luchtbuks alleen op eigen terrein worden gebruikt. Om een buks in bezit te mogen hebben, moet je 18 jaar of ouder zijn.

Volledig scherm Kat Charlie een half jaar geleden met Edgars dochtertje. © Edgar Vos

