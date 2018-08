Roofvogel verliest trouwringen van Tom en Maaike bij Kasteel Duurstede

Aantal gevacci­neer­de kinderen in Overvecht en centrum ‘verontrus­tend laag’

19:30 Het aantal ouders dat hun kinderen vaccineert, neemt in Utrecht veel sneller af dan in andere grote steden. In de binnenstad en in Overvecht is de situatie inmiddels zo zorgwekkend dat de situatie ‘niet meer onder controle’ is, zegt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.