Rook op dak van Intersport in de Utrechtse binnenstad

Een deel van de straat voor de Intersport was afgezet door de politie. Op de derde verdieping zit de online schoenenwinkel Sneakerbaas. Een medewerker van de winkel zag rook op het balkon. ,,Iemand van ons is naar het dak gegaan en zag vlammen op de hoek van het dak”, vertelt Thijs Barentse. ,,Er was brand ontstaan in een stukje hout onder de rand. Vermoedelijk is het gebeurd doordat er een sigaret in het droge hout is geduwd. Ons dak stond in de brand, maar het is niet door iemand van ons gedaan. Iedereen kan op ons dak komen. Ik heb wel twee mannen gezien, maar of die er iets mee te maken hebben, dat weet ik niet.”