Roostermaker Brechtje (30) staat voor grootste puzzel van haar carrière: ‘Het is een enorme opdracht’

Wie aan een roostermaker denkt, ziet misschien niet direct een jonge, vlotte dertiger voor zich. Volgens Brechtje Cats, roostermaker bij de Utrechtse scholengroep Nuovo (veertien middelbare scholen), is het beeld van de wiskundeleraar die naast de lessen de roosters in elkaar flanst, allang achterhaald. ,,Als roostermaker sta je midden in de school. Je denkt mee met de schoolleiding, hebt contact met iedereen en zorgt dat de visie van de school in het rooster is vertaald. Het idee dat we alleen in een kamertje zitten te werken, is niet meer van deze tijd.”