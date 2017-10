Rotary geeft 'Appelplukker' aan trainer van G-voetbal in Houten

Van Dorp kreeg De Appelplukker vanwege zijn jarenlange verdiensten voor het gehandicaptenvoetbal in Houten. Hij traint de G-junioren van FC Delta Sports. Omdat Van Dorp momenteel zelf in het buitenland verblijft, werd het beeldje in ontvangst genomen door zijn echtgenote en zoon, die zelf ook actief is voor de gehandicaptensport.



Burgemeester Wouter de Jong reikte het beeldje uit in sporthal The Dome op de Kruisboog in Houten. Daar werd een zogenoemde inspiratiebijeenkomst gehouden over de aangepaste sport. Cabaretier Vincent Bijlo gaf in een gesproken column zijn eigen kijk op gehandicaptensport. Het Houtens ‘Tandem Team’ Timo Fransen en Vincent ter Schure sprak vervolgens over inspiratie en ambitie. De tandem-wielrenners wonnen goud en twee keer zilver tijdens de Paralympics in Rio de Janeiro, en richten nu hun vizier op Japan 2020.