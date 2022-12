Rotaryclub zamelt geld in voor sportschoenen vluchtelingen: ‘Sommigen hebben alleen slippers’

Honderd vluchtelin­gen hebben met Kerst veilige plek in IJssel­stein­se sporthal

Vanaf vrijdag 16 december vangt IJsselstein tijdelijk ongeveer honderd vluchtelingen op in sporthal De Oever aan de Zomerdijk in IJsselstein. Deze noodopvang moet het aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. De gemeente geeft hiermee gehoor aan het dringende verzoek van Rijk en Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

