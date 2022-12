Rotdag? De liefdevolle boodschappen van Anne Sophie bieden verlichting: ‘Utrecht Centraal favoriete locatie’

Eerste keer permanente winterop­vang voor daklozen in Utrecht, maar zorgen blijven: ‘Het piept en kraakt’

Omdat het aantal daklozen in Utrecht stijgt, opent de stad voor het eerst een permanente winteropvang. Dat is een plek die de gehele winter – en dus niét alleen bij koud weer – beschikbaar is. Toch maakt de gemeente zich zorgen. ,,Het wordt extra uitdagend om iedereen een plek te bieden.”

3 december