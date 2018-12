‘Rotterdam de Tour? Dan Utrecht het WK wielrennen’

‘Dochter (16) kreeg in cel niet eens een deken’

19:32 De ouders van het meisje van 16 dat dit weekeinde in Utrecht in de cel belandde omdat ze een identiteitskaart van een ander bij zich had om een horecazaak in te komen, gaan een klacht indienen tegen de politie. Volgens de moeder heeft de politie de richtlijnen die gelden bij minderjarigen overtreden.