Route Open Huizendag Utrecht is maar kort met 95 woningen

Volgens makelaars is hierin de omgeslagen woningmarkt in Utrecht goed zichtbaar. Lauteslager Makelaars weet te melden dat het kantoor vijftien huizen in haar aanbod heeft die vandaag meedoen aan de Open Huizendag. Vijf jaar geleden, midden in de crisis op de woningmarkt waren dat er alleen al bij deze makelaar 62.

Het duurste huis dat vandaag te bezichtigen is, staat aan de Prof. Jordanlaan in Tuindorp en is te koop voor 850.000 euro. Wie aan ruimte hecht kan gaan kijken bij een vrijstaande villa van 232 vierkante meter woonoppervlak aan de Burg. Verderlaan in Leidsche Rijn, maar voor hen die het prijskaartje van 790.000 euro iets veel vinden, staat ook de deur open bij een drie-kamerappartement aan de Marnixlaan. Prijskaartje 160.000 euro.