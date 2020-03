Rouwautochauffeur Willem (65) stierf ‘in het harnas’ toen hij een overleden coronapatiënt ophaalde

video Utrechtse Lonneke (25) al drie weken in quarantai­ne op luxe jacht in Italië: ‘Ik leef van dag tot dag’

15:05 Met acht bemanningsleden zit de Utrechtse stewardess Lonneke Slijper (25) al drie weken in quarantaine op een luxe jacht in de haven van het Noord-Italiaanse Imperia. Ze mag door de coronacrisis alleen kort van boord om boodschappen te doen in de haven. ,,Deze situatie gaat nog lang duren. Maar we maken er het beste van. Gisteren hebben we een marathon gelopen aan boord.”