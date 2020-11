Rowdy (56) werd onterecht opgepakt tijdens dreiging Utrecht Centraal: ‘Ik kreeg een geweer tegen m'n kop’

De winkel was afgesloten, dus tijd om naar huis te gaan. Rowdy Pownall (56) runt al jaren een kledingzaak in het centrum van Utrecht en zoals elke avond, neemt hij ook deze dinsdagavond de trein terug naar zijn woonplaats Den Haag. Even bij de poortjes wachten tot het goedkope dalurentarief ingaat, en dan hup: richting de trein van 18.28 uur. ,,Met m'n hoofd was ik al thuis bij een tafel vol cake en gebak”, zo blikt hij terug. ,,Mijn vrouw vierde haar verjaardag. We zijn een hecht gezin, dit zijn de dingen waar ik me altijd erg op verheug."