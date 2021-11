Rozemarijn (29) is dominee én al een ‘stuk of tien’ keer gearresteerd als klimaatactivist: ‘Dit is ook Gods werk’

Onderzoek provincie: Utrechter wil elektrisch rijden, maar voelt er niets voor zijn auto te delen

De fiets is bezig met een opmars, maar de auto blijft verreweg het meest gebruikte vervoermiddel in de provincie Utrecht. De eigen auto delen met anderen of zelf gebruik maken van een deelauto is niet populair onder Utrechters. Iets meer dan de helft van de inwoners ziet elektrisch rijden of auto’s op waterstof als de toekomst.

