Rozen van André? Mirjam Sterk (CDA) kan een hart onder de riem best gebruiken

Utrechts advocaten­kan­toor dat eerder besmeurd werd, heeft nu opnieuw verf op de ramen zitten

Nadat er eerder al een hakenkruis op de voorgevel van een advocatenkantoor op de Maliebaan werd geklad, is het nu weer raak bij hetzelfde kantoor in Utrecht. Donderdagmorgen is er rode verf op de ramen en een deur te zien. Wie dat heeft gedaan en waarom is onduidelijk.