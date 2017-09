Ruilen? Ik jouw hoofddoekje, jij mijn jurk

Er klinkt in de werfkelder een oorverdovend fluitsignaal: de eerste ronde. Het drukke geklets gaat over in zacht geroezemoes. Iedereen is in opperste concentratie. In een kwartier tijd proberen de dames een kledingstuk te vinden tussen de kleurrijke stapels.



In de rubriek Feest! bezoeken wij besloten feestjes in de regio. Ook iets te vieren? Nodig ons uit via un.feest@ad.nl

,,Ik kijk gewoon wat ik tegenkom”, vertelt Marjolein de Jonge (25), terwijl ze een berg rokjes optilt. ,,Heel specifiek ben ik niet aan het zoeken. Dat kan ook niet. Het is geen winkel. Je moet het doen met de spullen die er zijn. Gelukkig heb ik al wat leuke dingen gezien.” Ze houdt een zwart topje met een kanten rand omhoog. ,,Deze neem ik sowieso mee, want ik hou van zwarte kleding. Ik ga nu alvast kijken wat ik in de tweede ronde ga passen.”

FEESTJE

Wat: een kledingruilfeestje van Marjolein Koster voor vrienden en onbekenden. Waarom: ,,Goed voor het milieu te zijn. En kleding ruilen is nu eenmaal veel leuker", zegt Marjolein. Gasten: 43. Voorwaarde: zelf ook wat kledingstukken meenemen die liggen te verstoffen in de kledingkast. Grootste opgave: alle stapels doorneuzen en de mooiste spullen vinden. Leukste reactie van de avond: ,,Iemand zien rondlopen in mijn oude kledingstukken. Daar word je vrolijk van!" aldus Winansa Blyer. Voor de meeste dames wordt er eerder gefloten dan verwacht. ,,Deze ronde mogen jullie maar liefst twee items uitzoeken!” roept organisator Marjolein Koster (26) enthousiast. Even verderop bespreken vriendinnen Rieke Butijn (26) en Inge Brekelmans (27) samen hun veroveringen. ,,Die broek staat je echt heel goed”, complimenteert Inge. Rieke houdt een geblokt exemplaar voor haar benen. ,,Ja, hè. Dit is helemaal mijn ding! Ik ga het zeker passen”, antwoordt Rieke. Ze draait zich om en begeeft zich naar het achterste deel van de werfkelder, waar de kleding gepast kan worden.

Winter

Inge wil nog iets meer opties voor ze Rieke naar de paskamers volgt. ,,De winter komt eraan, dus ik hoop vooral op warmere stukken met gekke printjes of stofjes, zoals deze trui met blauwe glitters en bloemen. Vaak vind ik op zulke feestjes kleding die ik nog jaren draag.” De trui hangt ze over haar arm. ,,Het idee dat alles hergebruikt wordt, spreekt me aan. Daarom heb ik zelf ook een volle zak met kleding meegenomen. Ook leuk om te zien dat iemand zo blij is met iets dat bij mij tijden achterin de kast heeft gelegen.”

Dat is ook precies de beweegreden van organisator Marjolein. ,,De omloopsnelheid in mijn kast is enorm. Ik had wel behoefte aan nieuwe kleding, maar het was zonde om elke keer naar de winkel te gaan, omdat ik er toch gauw op uitgekeken ben.”

In Rotterdam, waar ze eerst woonde, ging ze wel vaker naar kledingruilfeestjes of tweedehandswinkels. ,,Maar in Utrecht wist ik niet waar ik wezen moest, dus besloot ik het te organiseren voor mijn vriendinnen en vriendinnen van hen. Ik ken maar heel weinig aanwezigen. Door Facebook werd het toch iets groter, maar dat is alleen maar leuk!”

Quote Deze is prachtig. Die ga ik zeker even passen! Winansa Blyer (24)

Ook Winansa Blyer (24) zag het evenement op Facebook voorbij komen. Ze besloot een halfuur daarvoor om even een kijkje te nemen. ,,Mijn kledingstijl is het afgelopen jaar best wel veranderd: voorheen droeg ik veel strakke kleding en nu hou ik meer van losse items met retroprintjes. Dan is zo’n kledingruilfeestje wel een uitkomst, want zulke kledingstukken kom je maar weinig tegen bij winkelketens.”