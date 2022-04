Ruim 300 asielzoekers mogen langer verblijven in Utrechts hotel

VIDEO De onmogelij­ke keuze van Sergej (31): voor jaren het leger in Oekraïne, of helpen vanuit Nederland

Als Sergej Minkovskiy (31) de klep van de auto opendoet, valt er een tube tandpasta, pak luiers en een verbandtrommel op de grond. Iedere centimeter van de auto is gevuld. Het is de zoveelste volgeladen wagen die hij richting zijn thuisland Oekraïne stuurt. En de auto? Die is voor zijn broer aan de frontlinie. ,,Zijn auto is beschoten door een raket. Hij heeft heel veel geluk gehad.”

9 april