Ruim 8300 handtekeningen op petitie tegen betaald parkeren in de hele stad Utrecht

In het coalitieakkoord was dit voorjaar al afgesproken dat overal in de gemeente Utrecht betaald parkeren wordt ingevoerd. De bedoeling was om daarvoor onder de bewoners vooraf een draagvlakmeting te doen, maar dat gaat veranderen. Bewoners kunnen zich enkel uitspreken over de volgorde van invoering van het betaald parkeren.

Investeren in kwaliteit

Na de zomer moeten de eerste buurten waar bewoners nu nog zonder vergunning parkeren en bezoekers geen parkeergeld betalen, eraan geloven. Utrecht wil met het geld ‘investeren in de kwaliteit van de stad, in alternatieve vormen van vervoer en voorzieningen in de wijken’.

Daarnaast moet het afschaffen van gratis parkeren tot minder autogebruik leiden. Dat is nodig om de stad leefbaar en bereikbaar te houden, vindt de gemeente . Vanaf 1 januari is het ook afgelopen met gratis parkeren op christelijke feestdagen.

Een groep bewoners, verenigd in het platform Betaalbaar Utrecht, is tegen het plan. Dat is een groep van bezorgde inwoners, forenzen en bezoekers van de stad Utrecht.

‘De inspraak richt zich niet op de vraag óf betaald parkeren in de hele stad moet worden ingevoerd’, stelt André van Haaften namens de initiatiefnemers op de website petities.nl. ,,We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen daar enthousiast over is. In de meeste wijken buiten de binnenstad is geen parkeerprobleem en zijn maatregelen niet noodzakelijk. De invoering hiervan heeft enkel een financieel oogpunt en is niet in het belang van de inwoners, forensen en bezoekers van de stad Utrecht.’

Beter nadenken

‘De gemeenteraad van Utrecht moet beter nadenken over de bereikbaarheid en mobiliteit en met een meerjarenplan te komen’, stellen de schrijvers voor. ‘De gemeenteraad moet in gesprek gaan om tot de juiste en gedragen oplossing te komen voor een leefbaar en bereikbare binnenstad. De raad mag niet de inwoners, forensen en bezoekers van de stad Utrecht laten opdraaien voor het wanbeleid van de afgelopen periode.’

