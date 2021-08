Ruim honderd Afghaanse vluchtelingen in Huis ter Heide zijn ‘vermoeid en dankbaar’

VIDEORuim honderd Afghaanse vluchtelingen verblijven sinds vandaag in een noodopvanglocatie in Huis ter Heide (gemeente Zeist). Ze zijn ‘vermoeid en dankbaar’, laat Judith van der Laar van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers weten.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opende eerder op de dag de locatie in Huis ter Heide, omdat een opvanglocatie in het Groningse Marnewaard, die al in bedrijf was, vol zit. Daar verblijven momenteel 491 Afghaanse evacués. In Huis ter Heide is plek voor 400 personen.

Judith van der Laar, regiomanager bij het COA, bedankt de gemeente Zeist. ,,Bij het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide zijn 118 personen aangekomen. Het gaat om vrouwen en kinderen. Ze hebben te eten en te drinken gekregen en zijn nu op hun kamer om tot rust te komen.”

Tweede vlucht

Volgens Van der Laar hebben de meeste mensen hun huis en haard zonder spullen verlaten. ,,De mensen zijn vermoeid en dankbaar.” In totaal is er ruimte voor een kleine 400 mensen op het Walaardt Sacré Kamp. ,,De tweede vlucht komt vermoedelijk vannacht aan. De vluchtelingen kunnen hier een paar weken blijven. Wat er daarna gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.”

De meeste mensen hebben een Afghaans paspoort. Volgens Van der Laar is het niet duidelijk of ze allemaal voor Nederland hebben gewerkt in Afghanistan. Dat gaat de IND later checken.

De Afghaanse evacués gaan de eerste tien dagen in quarantaine. Ze mogen het terrein in die periode niet af. ,,Mensen krijgen medische verzorging op het terrein indien nodig. De evacués slapen in gerenoveerde panden in 4- tot 6-persoonskamers.”

Lokale hulpinitiatieven van de bevolking zijn volgens het COA welkom. ,,We zullen deze acties goed coördineren.”

Volledig scherm © ANP