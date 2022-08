Ruim twee jaar na de ophef is het de vraag: krijgt de Utrechtse bieb die ‘neonkermis’ nog aan de gevel?

Demonstra­tie tegen komst vluchtelin­gen naar Wijk, burgemees­ter ‘geschrok­ken van heftige reacties’

De komst van honderd vluchtelingen in een sporthal leidt in Wijk bij Duurstede tot onrust. Bewoners zeggen zich overvallen te voelen door het besluit en hebben een demonstratie aangekondigd. Burgemeester Iris Meerts wijkt niet. ,,Besturen is geen werk voor bange mensen”.

29 augustus