Ruimte voor nieuwe windmolens Culemborg

Het college hoopt dat als inwoners zelf ook profijt hebben van turbines, bijvoorbeeld doordat ze er geld mee kunnen verdienen, ze eerder voor de komst van windmolens zullen zijn. Windenergie is wat B en W betreft noodzakelijk om Culemborg energieneutraal te maken. Dit moet in 2040 een feit zijn. Nu wordt 5 procent duurzaam opgewekt. In de afgelopen maanden zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met inwoners. De gemeenteraad heeft het laatste woord. Deze spreekt in november tijdens de vergadering over de Windvisie.