Ruimtegevechten op Utrecht Centraal

MediaMarkt opende vanmorgen een brandstore in de stationshal van Utrecht Centraal waar de nieuwste Star Wars-game al gespeeld kan worden. In de pop-upwinkel zijn verschillende zithoeken gemaakt waar gamers het spel tot aanstaande zondag kunnen uitproberen.

Sebastiaan Hoogendoorn is medewerker marketing en pr van Vertigo 6 en regelt de promotie van het spel in Nederland en Vlaanderen. ,,Deze game ziet er zo gelikt uit, het is echt net als in de films. Het Star Wars Universum ziet er zo waanzinnig mooi uit.’’

Compleet

Ook collega Ferry Brands is erg te spreken over de kwaliteit van het spel. ,,De meest complete Star Wars-game die ooit is gemaakt. Vergeleken met het vorige spel uit 2015 zijn de graphics weer zo veel mooier. De komst van een single player met verhaal is ook een welkome toevoeging aan het spel, daar ga ik thuis eens lekker voor zitten.’’

Fans kunnen de komende dagen de speciale Elite Storm Trooper Deluxe Edition al kopen in de winkel op Utrecht Centraal. Daarnaast is er ook officiële merchandise en andere Star Wars-gadgets te koop. Vanaf vrijdag is de gewone versie van het spel te koop.

