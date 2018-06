Rust is teruggekeerd na moord op Anne Faber, maar Den Dolder blijft alert

De vogels voeren op een zonnige en warme zaterdagmiddag het hoogste woord op het idyllische terrein van de ggz-organisatie Altrecht. Michael P. verbleef ten tijde van de moord en verkrachting van Anne Faber in een kliniek op het terrein. Wandelaars en fietsers genieten van de stille en bosrijke omgeving en ouders halen met hun kinderen een ijsje bij een restaurantje op het terrein. ,,Ik zou het geen vakantiepark noemen,’’ zegt een van de bezoekers. ,,Maar een ontspanningsplek is het zeker wel.’’

Quote De onveilig­heid is als je het mij vraagt geen issue meer hier in het dorp Erik Stroes Het contrast is groot met de ‘donkere dagen’ in het najaar van 2017, toen cliënt P. van de forensische kliniek Aventurijn op het terrein werd opgepakt, verdacht van betrokkenheid bij de dood van 25-jarige Faber uit Utrecht. De gebeurtenis schokte het hele land en in het bijzonder de inwoners van Den Dolder: kinderen die niet meer buiten mochten spelen, reizigers die zich onveilig voelden op het station en vrouwen die het bos meden.

Winkeliers

Maanden later en daags voor de inhoudelijke strafzaak tegen de verdachte, heeft het dorp het ergste achter de rug, denkt secretaris van de winkeliersvereniging Jeroen Hol. ,,De rust is wedergekeerd. De zichtbare beveiliging die er in het begin was, is afgeschaald. We hebben drie buurtcoaches gekregen, die we kunnen bellen als er incidenten met psychiatrische patiënten zijn. En dat werkt goed.’’

Volledig scherm Jeroen Hol, de secretaris van de winkeliersvereniging. © Marnix Schmidt In die zin is er volgens Hol toch ook iets positiefs voortgekomen uit de angst vlak na de moord. ,,Vóór de moord waren er ook wel eens kleinere incidenten met cliënten, zoals een dronken persoon, drugsgebruik of agressiviteit. Maar het verschil is nu dat de beveiliging en communicatie hierover op een niveau is gebracht wat het zou moeten zijn. De alertheid is vergroot en dat zorgt ook voor een veiliger gevoel bij iedereen.’’

Zo voelt Doldenaar Erik Stroes, die zijn hond regelmatig uitlaat in het bos van Altrecht, het ook. ,,De onveiligheid is als je het mij vraagt geen issue meer hier in het dorp. Ik vind dat de gemeente goed heeft opgetreden door informatieavonden te organiseren vlak na de gebeurtenissen. Inmiddels zijn enkele paden in het bos verhard en er is verlichting aangebracht. Dat soort dingen biedt natuurlijk schijnveiligheid, maar psychologisch doet het toch wel goed.’’

Stroes en andere bewoners vinden dat burgemeester Koos Jansen na de dood van Faber professioneel heeft gehandeld. Zo liet hij volgens hen terecht merken dat Doldenaren zich in de steek gelaten voelden omdat ze niet wisten dat er ‘zware gevallen’ zoals P. in de forensische kliniek woonden. ,,Jansen zag goed in dat de communicatie tussen instellingen en politie naar bewoners toe beter moest,’’ zegt Gerda Fier. ,,Dat is dan ook enorm verbeterd.’’

Burgemeester

De gebeurtenissen hebben ‘soms bewust, soms onbedoeld – veel in beweging gezet’, schrijft burgemeester Koos Jansen in brief die hij onlangs aan de dorpsbewoners stuurde. ,,Op verschillende plekken in Den Dolder zijn ontwikkelingen gaande zoals de realisatie van een speelgelegenheid in Duivenhorst en initiatieven om een chillplek te creëren voor de jongeren van Den Dolder.’’

Quote Er zijn nog steeds mensen die zich zorgen maken, maar veel minder Ton Uylenbroek Ook noemt Jansen de komst van een nieuwe ondernemer, De Bijzondere Eetfabriek, in de leegstaande stationskiosk. ,,Dit soort activiteiten zorgen voor levendigheid,’’ vertelt Hol. ,,Nu er overdag meer reuring is op het station, verwacht ik dat dit ook zal bijdragen aan vermindering van drugsoverlast op die plek. Mooi voorbeeld is ook een bioscoop die is geopend in een van de leegstaande ggz-panden op het terrein van Altrecht.’’

De drie buurtcoaches, aanspreekpunt voor de buurt, gooien daarnaast ‘alles in de strijd’ om mensen op hun gemak te stellen. ,,Mochten zich problemen voordoen met cliënten dan wordt er direct actie ondernomen,’’ zegt buurtcoach Ton Uylenbroek van Fivoor (voorheen Aventurijn de instelling waar P. verbleef). ,,En we lopen veel door het dorp. Er zijn nog steeds mensen die zich zorgen maken, maar veel minder dan toen in het begin. We gaan in stapjes vooruit.’’

Van slag

Mensen zijn lange tijd van slag geweest, weet Uylenbroek. ,,Het heftigste na de moord vond ik dat medewerkers van de instellingen bedreigingen kregen, van mensen die de situatie helemaal niet goed kenden. Gelukkig hebben sommigen daar achteraf hun excuses voor aangeboden. Moeilijk was ook dat cliënten in het dorp met de nek werden aangekeken, daar werden de cliënten weer heel angstig van, waardoor enkelen niet meer van het terrein af durfden.’’

De burgemeester wil zelf niet reageren op vragen van het AD omdat hij ‘de samenleving wil laten spreken’. In de brief die hij aan de bewoners schreef, laat hij ook weten dat de gemeente binnenkort start met een leefbaarheidsonderzoek op en rond het terrein van de Willem Arntsz Hoeve. De uitkomsten daarvan worden de komende jaren gebruikt om de leefbaarheid te verbeteren tot het moment dat Altrecht rond 2025 vertrekt uit Den Dolder.