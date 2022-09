Rustperiode is aangebroken, dus worden scheve bomen op Moreelsebrug éindelijk rechtgezet

Het zal voorbijgangers niet zijn ontgaan: de scheve bomen op de Moreelsebrug in Utrecht. Al vanaf februari, vanwege de stormen, stonden enkele bomen op de brug scheef. Toch worden ze de komende maanden pas rechtgezet door de gemeente. Waarom?

In februari van dit jaar werd Nederland geteisterd door een aantal hevige stormen. Onder meer Dudley, Eunice en Franklin richtten flinke schade aan. Ook aan de bomen op de Moreelsebrug. Deze waren niet bestand tegen de harde wind.

Het is een gek gezicht: een aantal bomen op de voetgangers- en fietsbrug, die het Beurskwartier en het oude centrum van Utrecht met elkaar verbindt, staan scheef. Ook projectorganisatie CU2030 vond de bomen er ‘niet florissant’ bij staan en liet weten ze niet in de steek te laten.

Kans op beschadigingen

Toch ondernam de gemeente niet direct actie. Ze legt uit waarom: ,,Het groeiseizoen is nog niet voorbij, de bomen zijn nog niet hun rustperiode ingegaan. Als je ze nu zou verzetten, is de kans groot dat wortels of andere delen van de boom beschadigd raken.”

Hierdoor zou de boom niet meer meer goed vocht en voeding kunnen opnemen en uiteindelijk sterven. Daarom heeft de gemeente gewacht tot het groeiseizoen is afgelopen en de bomen in ruststand staan. Dat is nu het geval.

Lier en minishovel

De komende maanden worden de bomen rechtgezet. Maar dat is geen eenvoudige klus. Eerst moet de bak, waarin de boom staat, worden leeggehaald. Vervolgens zal met een lier en een minishovel de boom weer rechtgetrokken worden.

Volgens de gemeente is hierbij geen kans op beschadiging of het omvallen van de bomen. De aannemer zal met een enkele boom beginnen om te kijken wat de beste manier is. Vervolgens worden ook de andere bomen rechtop gezet.

