Ruud kocht een warmtepomp. Maar eerst moest ’ie 3200 euro betalen om de stadsverwarming af te sluiten

Den Dolder is blij dat er geen zedendelin­quen­ten meer komen: ‘Maar rustig zal het hier nooit worden’

Natuurlijk zijn ze blij met het besluit van minister Dekker om geen zedendelinquenten meer te plaatsen in de forensische psychiatrische kliniek Fivoor in Den Dolder. Na de gruwelijke moord in 2017 op Anne Faber door Michael P., cliënt van Fivoor, streden de buurt en de gemeente Zeist voor een veiliger Den Dolder. ,,Dit is mooi, maar rustig zal het hier nooit worden”.

27 november